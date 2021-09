Unna. Die neue Spielzeit des Heinz-Hilpert-Theaters Lünen hat bereits begonnen und bietet Schauspiel, Ballett, Operette, Tanz, Konzerte, Kabarett sowie Kinder und Jugendtheater. Das Programm hat nahezu 100 Veranstaltungen.

Mit der Auftakt Veranstaltung „Bin nebenan“ ist das Theater in die Innenstadt gekommen, wo die Zuschauer das Schauspiel durch die Scheiben eines leerstehenden Geschäfts in der Marktstraße erleben konnten. Unter dem Motto „Theater gegen Leerstand“ setzte das Kulturbüro Team ein Zeichen gegen den Corona-bedingten Leerstand in der Lüner Innenstadt und machte gleichzeitig darauf aufmerksam, dass das kulturelle Leben nach der Schließung des Theaters wieder Fahrt aufnimmt.

Nun kommt das Theater wieder mit Programm in die Lüner Innenstadt. Am Samstag, 2. Oktober, zwischen 11 und 13 Uhr wird um den Alten Markt die neue Spielzeit vorgestellt. Es wird Auszüge aus dem neuen Programm geben. Das Westfälische Landestheater zeigt einen Ausschnitt aus „Der Trafikant“, einem Schauspiel über das Erwachsenwerden nach dem Buch von Robert Seethaler. Jacqueline Feldmann wird eine Lüner Lachnacht aus dem Bereich Kabarett geben. Auch der Theaterförderverein stellt den Besuchern an einem Stand seine Arbeit und die Vorzüge einer Mitgliedschaft vor.

Weitere Informationen beim Kulturbüro Lünen, Kurt-Schumacher-Straße 41, unter Tel. 02306/104-2299 oder an kulturbuero@luenen.de.