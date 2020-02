Nach wilden Feiern in der Jugend werden auch die Freunde der elektronischen Tanzmusik eingeholt vom Alltag. Beruf und Familie sind angesagt, für Partys bleibt wenig oder gar keine Zeit. So ging es auch Tim Albrecht. Nach der Geburt der Zwillinge 2012 schraubte der Kamener seine Auftritte als Disc-Jockey zurück und war nur noch auf ausgewählten Events unterwegs. Doch jetzt hat die Ruhe ein Ende!

"Bei unseren Zusammentreffen kamen immer wieder die tollen Jahre m"Bei unseren Zusammentreffen kamen immer wieder die tollen Jahre mit den fetten Partys zur Sprache", erzählt Tim Albrecht. "Nach erfolgreichen Jahren des kollektiven Abfeierns, entweder als Deejays, Veranstalter oder einfach nur als Gäste, ist es bei vielen von uns doch etwas ruhiger geworden. Das Thema hat uns keine Ruhe gelassen und uns inspiriert, mal wieder etwas für die Partygesellschaft von damals zu tun. Wir starten im 'richtigen Alter' noch einmal gemeinschaftlich durch!", sagt der 43-Jährige.

"Good Old Times" heißt es am Samstag, 14. März. Ab 22 Uhr wird in Bergkamen die erste Houseparty für Leute ab 30 gefeiert. In einer einmaligen Location mit dem Namen „The Room“ an der Industriestraße in Rünthe treffen sich dann die Freunde der elektronischen Musik, um bei Disco- bis Funkyhouse abzuzappeln und eine ausgelassene Partynacht mit rotem Teppisch und Sektempfang zu erleben.

Top-DJ an diesem Abend ist Gordon Hollenga von den „The Disco Boys“. Zum Deejay-Team der Nacht zählen auch Christian Hinz, A.B.T. und Claas Tiwa. Ein DJ-Platz wurde verlost nach Einsendung von Mix-Tapes.

"So ein Event dieser Machart, gab es noch nicht im Kreis Unna", verspricht Albrecht. "Wir haben bewusst das Mindestalter dieser Veranstaltung auf 'ab 30 Jahren' beschränkt." Geplant sind exklusiv zwei Events im Jahr, immer mit einem Top-DJ und Einlass ab 30. Tickets gibt es im Vorverkauf nur online und nur bis zum 11. März hier. Für Kurzentschlossene werden 40 Karten an der Abendkasse verkauft.