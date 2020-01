Irish Folk in der Evangelischen Kirche in Hemmerde

Das Line-up der Band Blue um den Londoner Iren Colman Connolly ist frisch und aufregend. Am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr spielen sie zusammen mit der Sängerin Emily Spiers in der Ev. Kirche in Hemmerde. Ein leckeres Guiness oder Kilkenny wird natürlich stilecht angeboten.

Verstärkt durch den Puls der irischen Bouzouki hat das Quartett einen Sound produziert, der Licht und Schatten subtil widerspiegelt, mit einer Mischung aus kraftvoller und emotionaler, zeitgenössischer irischer und schottischer Musik sowie einigen Eigenkompositionen. Ihr Stil kombiniert Tiefe, Substanz und Energie, was die Band beflügelt und ihre Live-Auftritte zu einem erfrischenden Erlebnis macht. Ein Abend für alle Liebhaber des Irish Folk.

Special Guest in Hemmerde ist die Sängerin Emily Spiers aus London. Nach umfassender musikalischer Erfahrung in Chören und Musicals gewann Emily Spiers 1997 den "Young Wychavon Musician of the Year"-Preis. Für mehrere Jahre war sie Sängerin einer Londonder Funk-Rock-Band, mit der sie zwei Alben aufnahm. Im Laufe der Zeit kehrte Emily zu ihren traditionellen Wurzeln zurück und ist seitdem gern gesehen auf Sessions und Bühnen in England und Deutschland. In ihrem facettenreichen und ausdrucksvollen Gesangsstil haben sowohl die irische, als auch die englische Gesangstradition starke Spuren hinterlassen. Seit 2007 ist Emily Solistin und tritt regelmäßig mit Blue in Großbritannien und Deutschland auf. Band-Besetzung: Emily Spiers: vocals, flute; Colman Connolly: low whistle, uilleann pipes flute, whistles; Tobias Kurig: bouzouki; Franziska Urton: fiddle, viola, backing vocals.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden sind erwünscht.