Im August 2020 wird der bundesweite Rio Reiser Songpreis zum vierten Mal vom Kulturzentrum Lindenbrauerei Unna in Kooperation mit dem Rio Reiser-Haus e.V. ausgelobt. Musiker aus dem deutschsprachigen Raum, unabhängig von Nation und kultureller Herkunft, die noch nicht unter Vertrag eines Vertriebs bzw. eines Produzenten stehen, können sich ab sofort um diesen Preis bewerben.

Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jubiläumsjahr: Rio Reiser würde 70 Jahre alt und seine Band Ton Steine Scherben feiert ihr 50. Bestehen.Den Preis gibt es seit 1998. Der Preisträger des Rio Reiser Songpreis wird von einer Fachjury ermittelt, die sich aus Künstlern, Musikproduzenten, Musikredakteuren und Vertretern der Veranstalter zusammensetzt. Wie bei früheren Auslobungen gibt es auch für den Rio Reiser Songpreis ein Motto, ein Thema. Es soll die Fantasie und Kreativität der Wettbewerbsteilnehmer nicht einschränken, sondern ist als Inspiration gedacht.

Wer sich am RIO REISER SONGPREIS beteiligen will, schickt seinen Beitrag als MP3-Datei per E-Mail an rioreiserpreis@gmail.com. Folgende Informationen müssen enthalten sein: (Band)Name, Songtitel, Mail-Adresse, Telefonnummer und Songtext. Einsendeschluss ist der 28. Mai 2020.