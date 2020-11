Seit 17 Jahren existiert das Schwammdrueber Improtheater in Unna. Und seitdem gibt es jährlich die große Bühnenshow mit geladenen Gästen und Musikern aus NRW. In diesem Jahr ist alles anders.

Auch der Trick 17 (so der Name der diesjährigen Bühnenshow) hilft da nicht mehr weiter. Schweren Herzens haben sich die Macher entschieden, auf die diesjährige Show zu verzichten. Zu groß erscheinen die Risiken, die so eine Veranstaltung für das Publikum, für die Gäste, für die Darsteller selbst und vor allem für die Angehörigen, die den Risikogruppen angehören, mitbringen.

Die Ensemble-Mitglieder des Schwammdrueber Improtheaters haben das große Glück,finanziell nicht von den Einnahmen der Veranstaltungen abhängig zu sein. Die meisten Schauspieler und Künstler jedoch verdienen ihren Lebensunterhalt mit ihrem Beruf und sind in der jetzigen Zeit größtenteils auf sich allein gestellt. Die große Bitte des Ensembles: "Seid solidarisch mit den Anliegen der Künstler in der Region, damit wir uns auch nach der Pandemie an einer vielfältigen und breit aufgestellten Kulturlandschaft erfreuen können. Allen Freunden der Improvisation wünschen wir Gesundheit und eine große Portion Durchhaltevermögen in dieser für uns alle nicht gerade einfachen Zeit."