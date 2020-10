Die neue CoronaSchutzverordnung hat auch Auswirkungen auf den Kulturbereich.

So müssen die Kindertheaterstücke "Urmel schlüpft aus dem Ei", geplant für den 10. November, "So ein Circus" am 24. November, sowie die Theaterstücke "Schtonk!" (11. November) und "Der Sittich" (27. November) abgesagt werden. Ersatztermine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Stadtrundgang fällt aus

Aufgrund der geänderten Corona-Bestimmungen kann der für Sonntag, 8. November, angekündigte Stadtrundgang „Jüdisches Leben in Unna“ nicht stattfinden.

VHS-Kurse stark eingeschränkt

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen ist das öffentliche Leben durch die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW stark eingeschränkt worden. Davon ist auch die VHS Unna Fröndenberg Holzwickede betroffen. Die Volkshochschule wird lediglich Integrationskurse, Deutschmaßnahmen und Kurse zur beruflichen Bildung sowie Prüfungen durchführen. Im Unterricht gilt zudem die Maskenpflicht. Abgesagt sind alle Präsenzkurse aus den Bereichen Politik, Schule und Lernen, Sprachen, EDV (bis auf die berufsbezogenen EDV-Angebote), Kulturelle Bildung und Gesundheitskurse. Online-Kurse werden weiterhin durchgeführt. Die Präsenzkurse sind von Montag, 2. November bis zum 30. November ausgesetzt. Der Lerntreff im zib bleibt in diesem Zeitraum geschlossen. Die Beratung Bildungsscheck und Bildungsprämie findet weiterhin nach Terminvergabe statt. Aktuelle Informationen werden auf der Homepage www.vhs-zib.de veröffentlicht.

Anfragen bitte per E-Mail unter zib-vhs@stadt-unna.de.

Bibliothek bleibt weiterhin geöffnet

Die Änderung der Coronaschutzverordnung sorgt bei vielen Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek im zib für Unsicherheit. Aus diesem Grund weist die Bibliothek nochmals daraufhin, dass mit dem bekannten Hygienekonzept die Bibliothek geöffnet bleibt.