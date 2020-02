Pfarrheim St.Marien Kletterstr. 41 59427 Unna Sonntag, 02. Februar 2020 10:30 Uhr

Kultur „vor Ort“ ist wichtig für unseren Stadtteil Unna-Massen. Kultur stärkt den Zusammenhalt und das Bürgerengagement. Man muß nicht unbedingt weit fahren, um Kultur zu erleben.

Kultur „vor Ort“ ist so wichtig wie Essen und Trinken. Kultur ist Nahrung für Geist und Seele, so formulierte es Ortsvorsteher Dr. Peter Kracht in seiner Bürgersprechstunde am 10. Dezember 2014.

Zum bereits elften Kulturbrunch

hatte die Mariengemeinde Massen ins Pfarrheim St. Marien zu diesem Kulturbrunch und Neujahrsempfang eingeladen. Eine gute Gelegenheit auch gleich allen Gästen bei einem Glas Sekt ein gutes neues Jahr zu wünschen.

Für die musikalische Unterhaltung konnte die Gemeinde wieder die Profimusiker Jörg Budde und Sebastian Schmitt-Rosenblatt gewinnen. Bereits im vergangenen Jahr waren die Besucher von der musikalisch breiten Palette unterschiedlicher Musikstile: Pop, Jazz, Rock begeistert.

Der Massener Jörg Budde ist Leiter der Bigband der Jugendkunstschule in Unna und Perfektionist auf dem Saxofon, der Klarinette und Flöte. Der Dortmunder Sebastian Schmitt-Rosenblatt ist als Sänger, Pianist und Keyboarder ebenfalls ein musikalisches Multitalent. Gerade war er noch am Flügel beim Neujahrsempfang des Sports in der Stadthalle Unna.

Für das leibliche Wohl

an diesem Morgen war bestens gesorgt. Aufgebaut war ein Mitbring-Buffet. Viele brachten, wie in den Vorjahren etwas zu essen mit, das man leicht transportieren und auch mal als Fingerfood genießen konnte.

In der gut besuchten Messe um 09:30 Uhr in der St.- Marien-Kirche konnten sich die Besucher bereits auf den Kulturbrunch und Neujahrsempfang im Pfarrheim St.Marien einstimmen.

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Kulturbrunch und Neujahrsempfang 2020 in St. Marien