Der Kunstverein und das Kinorama Unna starten nach der Corona-Pause wieder mit einer Ausgabe der Reihe „Kunst und Kino“. Gezeigt wird Gero Boehms aktueller Dokumentarfilm „Helmut Newton – The bad and the beautiful“.



Der Fotograf wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden.In Berlin als Helmut Neustädter geboren, wurde er von seinen Eltern nach der Reichskristallnacht ins Ausland geschickt. Über Shanghai, Australien und London kam er schließlich nach Paris, um dort bei der Vouge zu arbeiten. Bekannt und umstritten wurde er mit dem, was er mit den Fotomodellen so nebenbei machte. Er mochte keine Dokumentarfilme über Fotografen und hasste es, wenn seine Arbeit als "Kunst" bezeichnet wurde. Trotzdem oder gerade deswegen zeigt der Kunstverein in der Reihe "Kunst und Kino" diesen Dokumentarfilm von Gero von Boehm. Er lässt außer dem Fotografen selbst nur Frauen zu Wort kommen, darunter auch die kritische Stimme von Susan Sonntag.

Ein weiteres Highlight dieser Veranstaltungsreihe ist der Vorfilm: Gezeigt wird in Premiere der Kurzdokumentarfilm "In den Raum" des Unnaer Fotografen und Filmemachers Martin Kesper. In diesem Porträt wird in bildstarker Erzählweise präsentiert, wie der Dortmunder Künstler Marc Bühren seine Kunst von der Malerei in die dritte Dimension erweitert. Im Frühjahr 2019 waren die Arbeiten von Marc Bühren bereits im Rahmen der Ausstellung „Multi Vision“ im Kunstverein Unna zu sehen.

Termine sind am Mittwoch, 19. August um 19.30 Uhr und am Sonntag, 23. August um 11.30 Uhr im Kinorama in Unna.

Karten können bereits online unter „kino-unna.de“ oder an der Kinokasse erworben werden. Die Regeln zur Eindämmung von Corona sind zu beachten.

Vorankündigung: Die nächste Ausstellung des Kunstvereins Unna beginnt am 4. September und zeigt Materialobjekte und Lichtbilder von Ariane Koch.