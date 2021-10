Eine Deutschlandreise besonderer Art, die ihn auch nach Unna führte, brachte für Christof Jauernig einen speziellen Ertrag. Ganz auf einem neuen Weg seiner persönlichen Suche nach Lebensglück fragte er über 1.000 Menschen in 60 Städten nach ihrer Vorstellung davon und was sie im Leben motiviert. Die Glückszutaten gab er vor, etwa Natur, Momente, Freunde, Beruf und erhielt ein Potpuourri an offenherzig geschriebenen Beiträgen. In einer Präsentation stellte er die bewegendsten Glücksgefühle und Erfahrungen jetzt im zib Unna vor.

Selbst im Hamsterrad einer Unternehmensberatung in Frankfurt/Main eingespannt gewesen, weiss Christof Jauernig wovon er spricht. Als hochdotierter Analyst und Betriebswirtschaftler stand er stets unter Druck, bis sein persönlicher Lebenssinn für ihn kaum noch erkennbar war. Den Zuhörern in der Bücherei im zib stellte er den Weg zum Glück als vielbefahrene Autobahn vor, auf der die meisten mit Vollgas und ohne Rücksicht einem vagen Glück entgegenstreben, das aber niemand je wirklich zu Gesicht bekommt oder benennen kann. Er selbst parkte irgendwann auf dem Randstreifen und sprang über die Leitplanke in ein neues Leben. Was Glück wirklich bedeutet sammelte er im Laufe eines Jahres und stellt die Statements auf einer Tour durch die teilnehmenden Städte vor. Andächtig erlebten die Zuschauer eine Leinwandprojektion mit fast poetischen Begleitworten und musikalischer Untermalung. Das Glück gibt es auch zum Mitnehmen und Christof Jauernig signierte gerne sein Buch, das wohl bei einigen unter dem Weihnachtsbaum liegen wird. Mehr Infos unter www.unthinking.me