Die 3. Session der JAMMIN'lounge nach dem Lockdown auf dem -Platz der Kulturen- in Unna, war ein weiteres Highlight an der Lindenbrauerei Unna. Michael Meier hatte mal wieder ein gutes Händchen für die Besetzung seiner Michael Meier & friends Connection. Guter Sound, tolle Musik-Künstler und dazu ein super Wetter am Mittwoch-Abend. Das dieses Event für viele Besucher ein willkommener Afterwork Anlaß ist, virtuose Musiker auf der Bühne zu erleben, zeigen die 160 besetzen Stühle auf der Aussenanlage - Ausverkauft!



Greatest Hits mit wechselnden grandiosen Musikern ist das Credo, vom inzwischen weltweit tourenden Musiker Michael Meier aus Unna. Es wurde ein unterhaltsamer Mix aus Spontanität, höchster musikalischer Qualität gepart mit verschiedenen Musikstilen.

Mehr oder weniger bekannte Songs aus Rock, Pop, Soul und aktuellen Charts wurden mit einer gehörigen Portion Spontanität präsentiert. (siehe Video-Trailer)

Mit dabei auf der Bühne:

Mirjam von Eigen, Jeffrey Amankwa, Sean Athens, Kai Lemke, Andreas Recktenwald und Michael Meier.