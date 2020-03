"Das Beste, um an dein Übel nicht zu denken, ist Beschäftigung", sagte einst Ludwig van Beethoven – und wie recht er doch hatte.

Eine gute Beschäftigung wäre da zum Beispiel ein Besuch beim kommenden kammermusikalischen Konzert auf Haus Opherdicke, das am Donnerstag, 26. März um 20 Uhr stattfindet. Das Minetti Quartett, sonst zu Gast in Konzertsälen in Barcelona, London oder Wien, gibt Werke von Ludwig van Beethoven auf ihren vier Streichinstrumenten zum Besten.

Seit seiner Nominierung für den "Rising Stars" Zyklus der "European Concert Hall Organization" 2008/09 konzertiert das Minetti Quartett – bestehend aus Maria Ehmer (Violine), Anna Knopp (Violine), Milan Milojicic (Viola) und Leonhard Roczek (Violoncello) - wiederholt auf den renommiertesten Bühnen Europas. Einladungen zu berühmten Kammermusik-Festivals führten die vier Streicher auch nach Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien und Asien.

Gelernt hat das Minetti Quartett von Johannes Meissl und von den Mitgliedern des Alban Berg Quartetts an der Musikuniversität in Wien. Außerdem erhielten sie wesentliche künstlerische Impulse von Ferenc Rados, Alfred Brendel sowie Mitgliedern des Artemis Quartetts und des Amadeus Quartetts. Für Kenner war es somit nur eine logische Konsequenz, dass zahlreiche Gewinne internationaler Kammermusik-Wettbewerbe folgen sollten.

Die Konzertkarten sind im Holzwickeder Büro des Verwaltungsvorstands, Allee 4, in der Buchhandlung Hornung in Unna, Markt 6 und auf Haus Opherdicke zu haben. Bestellungen sind auch im Kulturbereich des Kreises, Tel. 02303 / 27-18 41, Fax 0 23 03 / 27-41 41 und per E-Mail an jana.keuch@kreis-unna.de möglich.

Vergünstigungen

Inhaber der RUHR.TOPCARD können das Konzert übrigens zum halben Preis besuchen. Eine Reservierung ist unter Tel. 02303 / 27-18 41 erforderlich. Über den Verein KulturPott.Ruhr haben Menschen mit kleinem Geldbeutel unter bestimmten Voraussetzungen freien Eintritt zum Konzert. Weitere Informationen rund um dieses und andere Konzerte der kammermusikalischen Reihe auf Haus Opherdicke gibt es unter www.kreis-unna.de (Suchbegriff: Kammermusik). PK | PKU