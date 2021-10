Im Rahmen des „Mörderischen Intermezzos“ kommt Jens Henrik Jensen am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr ins Tanzcenter kx Kochtokrax nach Unna und stellt dort seinen aktuellen Band der Reihe "OXEN - LUPUS" vor, in dem der traumatisierte Ex-Elitesoldat Niels Oxen versucht, eine mysteriöse Entführung aufzuklären.

Die Suche führt ihn in die Wälder, wo er auf Wölfe und rätselhafte Spuren trifft, die jedoch dunkle Mächte im Zusammenhang mit früheren Entführungsfällen auf den Plan ruft.

Spätestens seit ihm 2017 der Danish Crime Award verliehen wurde, gilt Jens Henrik Jensen als einer der wichtigsten Thriller-Exporte aus Dänemark. Größere Bekanntheit erlangte der sympathische Däne mit seiner Reihe um den traumatisierten Kriegsveteranen Niels Oxen, deren Bücher allesamt in Dänemark an der Spitze der Bestsellerlisten standen und in zahlreiche Länder verkauft wurden.

Im Fokus dieses Abends steht neben seinem aktuellen Thriller auch sein Kurzkrimi "Engel über Unna", den er exklusiv für die 10. Jubiläumsausgabe der "Mord am Hellweg"- Anthologie verfasst hat. Diesen wird er gemeinsam mit seiner deutschen Lesestimme, den Schauspieler Dominic Raacke (Tatort), präsentieren und auch über seine Eindrücke und Begegnungen in Unna sprechen, die ihn hier während seiner Recherchen vor zwei Jahren zu seiner Geschichte inspiriert haben. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen, hochkarätig besetzten Krimiabend freuen, durch den die Journalistin Antje Deistler (WDR, Literaturbüro Ruhr) führt.

Für die Veranstaltung sind aktuell neue Ticketkontingente verfügbar im i-Punkt in Unna unter Tel. 02303/103-777 oder per Mail an zib-i-punkt@stadt-unna.de, sowie über das Westfälische Literaturbüro in Unna unter Tel. 02303/ 963850 und online unter www.pretix.eu/wlb/mah/.

Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel.