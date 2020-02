Bunte Kostüme, Stimmungsmusik und Konfettiregen - der Kinderumzug an Weiberfastnacht war der Höhepunkt des Karnevals in Unna. Über 500 Kinder aus den Grundschulen und Kindergärten zogen am Donnerstag, 20. Februar, vom Platz der Kulturen durch die Massener Straße und die Bahnhofstraße in Richtung Rathaus. Hier gab es zur Stärkung Berliner Ballen und Getränke.

Anders als in den Vorjahren machten die Jungen und Mädchen nur kurz Halt im Verwaltungszentrum. In Vertretung empfing die Stellvertretende Bürgermeisterin Renate Nick die jecke Gemeinschaft und zog mit ihr weiter zum Zelt auf dem Marktplatz. Hier wurde anschließend gemeinsam gefeiert.

Mitten unter den jungen Narren ist Helmut Scherer ganz in seinem Element. Den für Rosenmontag geplanten Solo-Umzug musste der 85-Jährige allerdings ausfallen lassen - die Gesundheit machte dem Unnaer Oberjecken einen Strich durch die Planung.