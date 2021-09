Unna. Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl inszeniert Kirsten Ullrich-Klostermann das Theaterstück „Name: Sophie Scholl“, welches am Sonntag, 3. Oktober, im Kühlschiff der Lindenbrauerei aufgeführt wird. Zora Klostermann spielt die Sophie.

„Ich heiße Sophie Scholl. Und da fängt das Problem auch schon an. Sophie Scholl wie Sophie Scholl.“ Sophie Scholl, dieser Name steht für geistige Unabhängigkeit, bürgerliche Freiheit, Widerstand und moralischen Mut in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Als Mitglied der „Weißen Rose“ musste sie ihr Engagement gegen den Nationalsozialismus mit ihrem Leben bezahlen.

Den gleichen Namen trägt auch eine junge Jurastudentin im 21. Jahrhundert, deren Zivilcourage und Mut auf eine harte Probe gestellt wird. Das Stück von Rike Reiniger verwebt gekonnt und spannend die Geschichte beider Frauen. Gewissenskonflikt, Korrumpierbarkeit und Loyalität sind die zeitlosen Themen. Aktueller denn je.

Die Aufführung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt beträgt 12 Euro, 8 Euro ermäßigt im Vorverkauf. Die Karten gibt es nur auf www.lindenbrauerei.de, eine Abendkasse wird es nicht geben.