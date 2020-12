Nikolaus war im Familienzentrum "Lilliput" in Unna-Lünern zu Gast "und zwar ganz, wie es sich gehört: Mit Mund-Nasen-Schutz.", schreibt Stephanie Göbeler-Lucan, die Einrichtungsleitung des AWO Familienzentrums.

Die Kleinen mussten in diesem Jahr schon genug verzichten - da ließ es sich der Nikolaus nicht nehmen kürzlich persönlich im AWO Familienzentrum "Lilliput" in Unna-Lünern vorbeizuschauen.

In Stiefelchen, die die kleinen „Lilliputaner“ vorher selbst mit ihren Familien gestaltet hatten, brachte er allerlei Leckereien.