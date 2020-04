Sonntag, 5. April ab 10 Uhr

Vertrauen in der Krise

Ein Virus hat uns in die Krise gestürzt. Nichts mehr ist so, wie wir es bislang kannten. Unser Vertrauen in Selbstverständlichkeiten gerät ins Wanken. Unser Vertrauen zu Gott ebenso.

Wie wir damit umgehen können, wenn unser Vertrauen gefährdet ist, davon handelt der nächste Online Kurz-Gottesdienst, der am

Sonntag, 5. April ab 10 Uhr auf der Homepage

https://www.ev-kirche-massen.de/

wieder zu sehen ist.

In der Geschichte des Petrus, der auf dem Wasser zu Jesus kommt, wird diese Vertrauenskrise sichtbar. Denn Wellen der Angst bedrohen das Vertrauen und das Leben des Petrus.

Dazu laden die Pfarrer Detlef Main und Jürgen Eckelsbach herzlich ein.