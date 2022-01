Unna. Am Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr präsentiert die in Unna lebende Komponistin und Pianistin Armine Ghuloyan in einem Portraitkonzert ihre eigenen Werke.

Das Konzert findet im Nicolaihaus, Nicolaistraße 3, statt und die Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Erhältlich sind sie online unter www.kultur-in-unna.de oder im i-Punkt. Der Vorverkauf startet am Sonntag, 30. Januar.