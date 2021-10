Unna. Am Freitag, 8. Oktober, findet die nächste Veranstaltung in der Rausinger Halle in Holzwickede statt. Dort tritt ab 20 Uhr die Band Floyd Side of the Moon auf.

Die Veranstaltung findet entsprechend den Vorgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung, getestet, geimpft oder genesen, statt.

Da der Parkraum an der Kleinkunstbühne begrenzt ist, wird auf die nahegelegenen Parkplätze im Bereich des Seniorenhauses Caroline und der Fehme hingewiesen.