Preisträger geben sich ein Blues Battle auf der Bühne

Es ist ein Showdown von Blues-Musikern auf dem Platz der Kulturen am Freitag, 19. Juni.

The Bluesanovas und Michael van Merwyk sind angesehene Preisträger in der Blues-Szene. Beide sind der Einladung von Blues-Insider Wolfgang Flammersfeld aus Unna gefolgt, um mit ihm ab 20 Uhr eine Open-Air-Session zu spielen, die es musikalisch in sich hat. Tickets gibt es nur online. Es wird keine Abendkasse geben.

Bei der Session wird in unterschiedlichen Besetzungen gespielt. Man lässt sich ganz spontan aufeinander und ein. Die eingeladenen Bühnen-Gäste bringen ihre eigene musikalische Farbe hinein. Es entsteht eine bunte Blues-Mischung der Extraklasse. Denn auf der Unnaer Open-Air-Bühne stehen echte Größen der deutschen Blues-Musik. The Bluesanovas (Nico Dreier, Piano und Orgel, Filipe Henrique de la Torre, Gitarre; Philipp Dreier, Schlagzeug, Nikolas Karolewicz, Bass; Melvin Schulz, Gesang). Letztes Jahr gewannen sie die German Blues Challenge, einen Wettbewerb für Blues-Nachwuchsmusiker. Und nebenbei räumten sie noch den Deutschen Rock- und Pop Preis 2019 für ihr Blues-Album ab.

Auch Michael van Merwyk gewann schon einmal die German Blues Challenge (im Jahr 2011). Vor vier Jahren heimste er gleich zwei Titel beim German Blues Award ein: Er brillierte in den Kategorien Gesang und Gitarre. Der Unnaer Wolfgang Flammersfeld hat bereits vor langer Zeit seine professionelle Musikkarriere beendet. In seiner heutigen Branche ist der „Illuminator“ von Parks, Höhlen und Monumenten ebenfalls Preisträger ganz aktuell beim German Design Award und im Jahr 2018 bei den Darc Awards in London. Jetzt holt er die Gitarre „nur“ noch just for fun hervor freut sich, mit den befreundeten Musikern auf eine abwechslungsreiche Session. Es werden die unterschiedlichsten Blues-Richtungen zu hören sein. „Wir werden uns gegenseitig anspornen und einfach Spaß haben“, sagt Wolfgang Flammersfeld. Tickets gibt es nur unter https://www.lindenbrauerei.de/guitarbattle.html.