Für den Vortrag „Die Anfänge des Radfahrens in UNserer Region“, der nach bisheriger Planung am Weltfahrradtag, den 3. Juni 2020, 19:00 Uhr im Ratssaal der Stadt Unna stattfinden soll, bittet Werner Wülfing vom ADFC Kreisverband Unna alle Leser*innen um ihre Mitarbeit und Unterstützung. Besonders wichtig wären Dokumente zu Walt(her) Staby und seine Fahrradmarke „Roverkönig“. Bekannt ist, dass Staby ab dem Jahr 1896 Fahrräder in Unna produzierte und verkaufte. Aber auch andere Dokumente zur Fahrradgeschichte sind willkommen.

Bei den bisherigen Recherchen stieß Wülfing auf eine rätselhafte Fahrrad-Postkarte aus Unna aus dem Jahr 1901, die neben dem vermutlich ältesten Fahrradbild aus Unna einen Text mit einer Geheimschrift enthält. Kluge Kryptologen halfen bei der Entschlüsselung. Der Grund für die Codierung des Textes ist nun bekannt. In dem Anschreiben wurde ein Verbrechen angekündigt.

Der Inhalt der Postkarte wird aber noch nicht verraten. In Zeichen der Corona-Krise haben viele Leser Zeit, sich diesem Rätsel zu widmen. Lösungen und Dokumente können an Wülfing unter der E-Mail-Adresse wuelfing@adfc-kreis-unna.de gesendet werden. Die ersten drei richtigen Einsendungen erhalten eine goldige Überraschung.