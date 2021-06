Endlich wieder Präsenzveranstaltungen: Das Westfälische Literaturbüro in Unna hat für Dienstag, 15. Juni, die erste „Fensterlesung“ aus dem Nicolaihaus organisiert. Die österreichische Autorin Sandra Gugić ist dann zu Gast und gibt ab 19.30 Uhr Kostproben aus ihrem Balkan-Roman „Zorn und Stille“. Darin erzählt sie sprachlich eindrucksvoll die Geschichte einer Kleinfamilie serbischer Herkunft in Wien – ein Roman über Freiheit und Verantwortung, Liebe und Verlust, Herkunft und Selbstbestimmung.

„Wir freuen uns sehr darüber, nach den erfolgreichen Livestreams auf unserem YouTube-Kanal in den letzten Monaten nun auch endlich wieder Gäste bei uns vor Ort begrüßen zu dürfen“, so Heiner Remmert, Leiter des WLB. „Um möglichst viel Publikum unter Einhaltung der notwendigen Abstandsregelungen den Besuch der Veranstaltung ermöglichen zu können, haben wir uns entschieden, dass wir die Lesung nach draußen verlegen.“ Bis zu 25 Personen dürfen der Literaturveranstaltung unter freiem Himmel auf dem Platz unter der Kastanie vor dem Nicolaihaus beiwohnen. Den Eintrittspreis bestimmen die Besucher selbst. Sandra Gugić ist eine österreichische Autorin serbischer Herkunft, die an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert hat. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ihr erster Roman „Astronauten“ erschien 2015 und erhielt den Reinhard-Priessnitz-Preis. Zuletzt wurden ihr das Stipendium des Berliner Senats und das Heinrich-Heine-Stipendium zugesprochen. Die Lesung findet im Rahmen von „europa:westfalen“ statt, dem gemeinsamen Festival des vom WLB federführend organisierten Netzwerks „literaturland westfalen“, für das zahlreiche literarische Akteure in der Großregion noch bis zum Jahresende über 60 Literaturveranstaltungen zum Thema „Europa“ ausrichten. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist notwendig. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes NRW, über die Interessierte bei der Anmeldung unter Tel.: 02303/6 38 50 oder per E-Mail an info@wlb.de informiert werden.