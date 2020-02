Der Februar ist der kürzeste Monat im Jahr. Diesmal hat er wieder einen Tag mehr. Besonders freuen sich die "Geburtstagskinder", sie können nur alle vier Jahre zum amtlich eingetragenen Geburtstagstermin feiern. Wie Martin Kopetsch, der noch 9 ¾ Jahre jung ist, doch bis zum 10. dauert es nicht mehr lange. Martin Kopetsch zählt sein Lebensalter besonders gerne in den Schritten des Schaltjahre. Auf der Schule in Unna wurde er allerdings manchmal aufgezogen: „Du bist ja noch ein Baby.“ Schlagartig änderte sich das mit seinem 4. Geburtstag. „Mit 16 durfte man halt rauchen und etwas trinken.“ Früher feierte er seinen Geburtstag am 28. Februar, später am 1. März. „Mittlerweile feiern wir ihn vom 27. bis zum 2. März“, schmunzelt der selbständige Physiotherapeut. Sein spezieller Wunsch zum Schaltjahrgeburtstag. „Den in Thailand zu verbringen.“ Seine Partnerin lüftete bereits das Geheimnis vorab. Den 40. Geburtstag erlebt Martin Kopetsch jetzt in Asien.