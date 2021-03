Jerusalema-Challenge? Das können wir doch auch!

Jerusalema-Challenge, so nennt man es, wenn Menschen zu dem Song Jerusalema tanzen. Das Lied des südafrikanischen Musikers Master KG und der Sängerin Nomcebo Zikode dient weltweit als Vorlage für einen gemeinsamen Tanz, der in unzähligen Videos veröffentlicht wird.

Nun gibt es auch eine Version aus dem Evangelischen Kirchenkreis Unna.

Plötzlich tanzten ganz viele Menschen mit

Die Initiative dazu kam aus der Kita Noah in Hemmerde. Erzieherin Tanja Hoffmann hatte einige andere Jerusalema-Videos gesehen. "Das können wir doch auch", so ihre Idee. Sie sprach Kollegen an und bald waren genügend Tänzer gefunden.

Es entstanden Videos auch in den Kitas "Kurparkwichtel" in Königsborn, "Gemeinsam unterm Regenbogen" in Heeren-Werve und "Matthias Claudius" in Fröndenberg. Auch die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Bergkamen beteiligte sich und im Haus der Kirche fand sich ebenfalls eine Tanzgruppe. Die einzelnen Videos wurden zu einem Clip geschnitten, der nun überall zu sehen ist.

Ein wunderbares Bild für uns in dieser Zeit

Doch nicht nur als gut tanzbare Musik erweist sich der Song. "Schütze mich, begleite mich, lass mich hier nicht zurück - so heißt es in dem Text", darauf macht Öffentlichkeitsreferent Dietrich Schneider aufmerksam. "Das ist doch ein wunderbares Bild für uns in dieser Zeit."

So wünschen die Tänzer mit dem Lied, dass sie und andere geschützt bleiben und begleitet sind und dass dieses Lied und der Tanz Mut machen.

Zu sehen ist das Video auf www.evangelisch-in-unna.de und auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises: https://youtu.be/GZYlHOMEqo4.