Auch vor Schützenfesten macht die Corona-Pandemie nicht Halt. Umso wichtiger, sich auch gerade in Zeiten von Corona an das Schützenwesen zu erinnern.

Der Schützenverein Bad Westernkotten hat sich dazu was Besonderes einfallen lassen, um etwas Schützenfeststimmung zu erhalten:

Eine Schützenmesse auf dem Schützenplatz mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal. Für die musikalische Begleitung sorgte das heimische Blasorchester.