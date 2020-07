Seniorenkino öffnet wieder die Pforten

Das Seniorenkino im Kinorama Unna ist wieder gestartet. Am Dienstag, 4. August, wird der Film „Eine ganz heiße Nummer 2.0“ gezeigt. Los geht es ab 14 Uhr.



Freuen Sie sich auf großes Kino mit erstklassigen Schauspielern wie Gisela Schneebert, Rosalie Thomass und Bettina Mittendorfer. Bei großem Besucherandrang werden mehrere Kinosäle geöffnet, damit der Abstand gewährt ist. Nasen-Mund-Schutz ist im gesamten Gebäude zu tragen und darf am Platz abgenommen werden. Im Foyer bieten die Veranstalter ab 13.30 Uhr Kaffee und Gebäck. Aufgrund der Abstands- und Hygiene-Vorschriften erhalten Besucher im Foyer einzeln abgepacktes Gebäck dazu den frisch zu bereiteten Kaffee, der mit in den Kinosaal genommen und dort verzehrt werden darf. Eintrittskarten gibt es auch schon vorab an der Kinokasse.

Zum Fim:

In Marienzell ist der Wurm drin: Die Leute ziehen weg, die Touristen kommen nicht mehr, es gibt keine Arbeit und keine Kinder. Niemand interessiert sich mehr für das Dorf, denn ohne High Speed Internet ist man heutzutage abgeschrieben, quasi ein niemand. Doch eine schnelle Leitung ist nicht in Sicht: Zu wenig Einwohner und zu hohe Kosten. Während die Männer sich erfolglos durch die Landschaft graben, um die Kabel selbst zu verlegen, haben die Freundinnen Waltraud (Gisela Schneeberger), Maria (Bettina Mittendorfer) und Lena (Rosalie Thomass) eine ganz andere Idee.