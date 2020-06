Die Bildhauerei in Zimbabwe, benannt nach der größten Bevölkerungsgruppe des Landes, den Shona, ist die derzeit renommierteste Form zeitgenössischer Kunst aus Afrika und wurde vom amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek als wichtigste Kunstmanifestation Afrikas der letzten Jahrzehnte geadelt.

Zimbabwische Skulpturen wurden bereits weltweit in Sammlungen und Museen wie dem Museum of Modern Art in New York oder dem Museum Musée Rodin, Paris, ausgestellt.

Bereits seit 2002 trifft man zahlreiche Werke zimbabwischer Bildhauer auf Schloss Steinhausen in Witten an der Ruhr an.

Ausgestellt sind sowohl Skulpturen namhafter Steinbildhauer wie Bernard Matemera, Fanizani Akuda, Edward Chiwawa, Joram Mariga, Josiah Manzi als auch Werke erfolgreicher Künstler der jüngeren Generationen wie Witness Bonjisi, Dominic Benhura, Edious Nyagweta oder Wimbai Ngoma.