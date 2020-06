Silbermond und Udo Jürgens: Predigtreihe zu Popsongs

Lieder aus der Pop-Welt stehen im Mittelpunkt der Predigtreihe „Preach your Song“, also „Predige dein Lied“. In den Sommerferien finden in den evangelischen Gemeinden Unnas 24 Gottesdienste statt, dabei wandern Predigende mit ihrem Lied von Ort zu Ort.

Die Lieder, die in den Gottesdiensten eine Rolle spielen, sind allesamt so gar nicht kirchlich. Zumindest auf den ersten Blick. Denn bei „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens oder dem Silbermond-Song „Leichtes Gepäck“ ist die biblische Botschaft wohl kaum die erste Assoziation. „Darum geht es ja beim Predigen: die eigene Welt und biblische Botschaft zusammen zu bringen. Gott kommt im ganz normalen Leben der Menschen und somit auch in ihren Liedern vor“, beschreibt Pfarrerin Inga Schönfeld aus Unna die Motivation, diese Reihe mitzugestalten. Sie selbst hat sich den ABBA-Song Dancing Queen ausgesucht: „Dieses Lied drückt sehr mein Lebensgefühl aus, ein Gefühl von Freude und Freiheit. Das ist auch mein Gefühl in Sachen Glauben. Die Freude an Gott und der geschenkten Freiheit lassen mich feiern und tanzen.“ Die Predigt dazu ist am 2. und 9. August zu hören.

Bereits im letzten Jahr haben sich die Unnaer Gemeinden in den Sommerferien zu solch einer Predigtreihe zusammengeschlossen. Zum einen ermöglicht das den Kontakt der Predigenden zu anderen Gemeinden, zum anderen ist es in der Urlaubszeit auch eine Möglichkeit, alle Ort zu versorgen, muss ein Gottesdienst doch nur einmal vorbereitet und kann gleich mehrfach gehalten werden. Die Gottesdienst-Reihe beginnt am 5. Juli und endet am 9. August. Die einzelnen Gottesdienste finden in der Gemeinde Unna jeweils um 10 Uhr statt, um 9.30 Uhr im Jona-Haus, um 11 Uhr in der Ev. Stadtkirche.

Alle Termine im

Überblick

Auf das, was da noch kommt (Lotte und Max Giesinger) mit Pfarrerin Susanne Stock, 5. Juli Lünern | 12. Juli Massen | 26. Juli Christuskirche Königsborn | 2. August Unna; Leichtes Gepäck (Silbermond) mit Pfarrer Jürgen Eckelsbach, 5. Juli Paul-Gerhardt-Kirche Königsborn | 12. Juli Hemmerde; There´s a crack in everything (Leonard Cohen) mit Pfarrer Volker Jeck, 5. Juli Unna | 12. Juli Christuskirche Königsborn | 19. Juli Lünern | 26. Juli Massen; Was wirklich bleibt (Christina Stürmer) mit Pfarrer Detlef Main, 26. Juli Hemmerde | 2. August Paul-Gerhardt-Kirche Königsborn | 9. August Massen; One of us (Joan Osborne) mit Pfarrerin Kristin Busch-Zimmermann, 19. Juli Massen | 26.Juli Unna | 2. August Lünern | 9. August Christuskirche Königsborn; Immer wieder geht die Sonne auf (Udo Jürgens) mit Pfarrerin Renate Weißenseel, 5. Juli Massen | 9. August Hemmerde; You´ll never walk alone (Gerry and the Pacemakers) mit Pfarrerin Christa A. Thiel, 12. Juli Unna | 19. Juli Paul-Gerhardt-Kirche Königsborn; You´ve got a friend (James Taylor) mit

Prädikant Arne Marx, 19. Juli Unna; Dancing Queen (ABBA) mit Pfarrerin Inga Schönfeld, 2. August Massen | 9. August Unna.