"Wenn alle die erste Geige spielen wollen, kommt kein Orchester zusammen", sagte mal der deutsche Komponist Robert Schumann.

Nur gut also, dass vier Streicher der Neuen Philharmonie Westfalen für das erste kammermusikalische Konzert im neuen Jahr auf Arbeitsteilung setzen. Mit Violinen, Viola und Violoncello spielen die Sinfoniker am Donnerstag, 6. Februar, Stücke von Robert Schumann, Alexander Borodin und Joaquin Turina. Nicht nur die groß besetzte sinfonische Musik ist die Passion von Erika Araki (Violine), Sayaka Nakajima (Violine), Cristina Ceja (Viola) und Juliette Froissart (Violoncello). Auch die Kammermusik gehört zum festen Bestandteil einer allumfassenden musikalischen Grundversorgung im Kreis Unna. Das Quartett startet um 20 Uhr im Spiegelsaal auf Haus Opherdicke, Dorfstraße 29 in Holzwickede. Einlass ist um 19 Uhr.

Die Konzertkarten sind im Holzwickeder Büro des Verwaltungsvorstands, Allee 4, in der Buchhandlung Hornung in Unna, Markt 6 und auf Haus Opherdicke zu haben. Bestellungen sind auch im Kulturbereich des Kreises, Tel. 02303/ 27-18 41, Fax 02303/ 27-41 41 und per E-Mail an jana.keuch@kreis-unna.de möglich.

Inhaber der RUHR.TOPCARD können das Konzert zum halben Preis besuchen. Eine Reservierung ist unter Tel. 02303/ 27-18 41 erforderlich. Über den Verein KulturPott.Ruhr haben Menschen mit kleinem Geldbeutel unter bestimmten Voraussetzungen freien Eintritt zum Konzert.Weitere Informationen rund um dieses und andere Konzerte der kammermusikalischen Reihe auf Haus Opherdicke gibt es unter www.kreis-unna.de (Suchbegriff: Kammermusik). PK | PKU