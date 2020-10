The Watch kommt mit Genesis-Songs ins Kühlschiff

Die international bekannte Prog-Rock-Band The Watch aus Italien geht wieder auf Europa-Tournee mit ihren intensiven Aufführungen der frühen Genesis-Klassiker der Jahre 1970-1976:Das Allerbeste der ersten Alben wurde ausgewählt, um das Publikum in die Ära der frühen Siebziger Jahre zurückzuversetzen.

Am Freitag, den 16. Oktober spielen The Watch im Kühlschiff der Lindenbrauerei in Unna ein sehr exklusives Konzert (116 Plätze). Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr. Die Tickets gibt es nur auf der Homepage der Lindenbrauerei: https://www.lindenbrauerei.de .

Keine bloße Reproduktion der Songs, sondern die ganz besondere Atmosphäre eines Live-Konzerts, zelebriert mit der gleichen Hingabe und Energie wie damals Genesis, versprechen die Musiker. Keiner anderen Tribute-Band gelingt es mit einer derart emotionalen Urgewalt, die musikalische Abenteuerlust und Hochspannung von Genesis in deren Pioniertagen einzufangen und wieder aufleben zu lassen. Die Gabriel'eske Stimme des Sängers von The Watch, identisch mit der von Peter Gabriel, und die absolute Beherrschung aller Instrumente durch die Band sorgen für eine ganz spezielle Zeitreise.