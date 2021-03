Starke Begeisterung für Blau/Türkis prägen die Malereien von Betti Wiesner, die im Café "Zur Alten Post" am markt Königsborn die Besucher zu einem kleinen Kurzurlaub in die ersehnte Sommerfrische mitnehmen.

Die Kunst hätte sie gern zum Beruf gemacht, zum Studiengang an einer Grafikerschule wurde Betti Wiesner aber nicht zugelassen und legte Staffelei und Pinsel zunächst beiseite. Gefühl für Farben und Geschick verbindet sie aber bis heute als Floristin und kramte erst vor rund zehn Jahren die Farbpalette wieder hervor. Blaue, frische Farbtöne lassen dem Betrachter, der sich gerne auf einem kleinen Segelboot mal wiederfindet, förmlich den Wind um die Nase wehen. Himmel und Meer sind für Betti Wiesner wichtige Naturbausteine und ihre "Hauptdarsteller". Wisch-, Spachtel- und Drucktechnik nutzt sie beim Experimentieren nach dem Farbauftrag. Die Bilder der aktuellen Ausstellung sind noch farbkräftiger als von ihr gewohnt. "Farbe gegen Corona" lautet denn auch ihr Motto, mit dem sie auch die Künstlerschaft anregen möchte." Kreative Menschen beeinflussen unser Leben mit Ihrem Schaffen."

Info

"Natürlich in Blau" lädt ein bis zum 9. Mai 2021. Während der Öffnungszeiten des Cafés ist die Besichtigung für Einzelpersonen möglich, gleichzeitig geht der Verkauf von Kuchen und Kaffee ausser Haus weiter. Mittwoch bis Sonntag 14.30 bis 17 Uhr.