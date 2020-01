Fische, Muscheln und andere Tiere machen das Meer zu einem Ort schillernder Vielfalt. Mit Farbpigmenten, Eiern und Öl fertigen die Teilnehmer bei dem dreiteiligen Workshop unter Anleitung der Bildenden Künstlerin Karla Christoph farbenfrohe Bilder an.

Der Inhalt unserer Meere im positiven wie negativen Sinn bildet den Ausgangspunkt des dreiteiligen Workshops „Bunte Vielfalt. Was so alles im Meer schwimmt“ im Hellweg-Museum Unna.Doch leider schwimmt auch vieles andere im Meer: Bei der Technik „Mixed Media“ verarbeitet die Gruppe Plastikschnipsel, Einwegbecher und andere Plastikabfälle und lässt mit Acrylfarben, Kleber und Spachtel kleine Kunstwerke entstehen, die auch zum Nachdenken anregen.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren.Der Workshop findet an drei Freitagnachmittagen (14., 21. und 28. Februar) jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Hellweg-Museum Unna statt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Museum um Anmeldung unter der Telefonnummer 02303/ 256445 oder per E-Mail unter hellweg-museum@stadt-unna.de.