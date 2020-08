Alter Markt I Samstag 01. August 2020

Traditionell laden der City-Werbering und der Bereich Wohnen, Soziales und Senioren der Kreisstadt Unna immer am ersten Wochenende im August ein. An zahlreichen Ständen können sich Seniorinnen und Senioren informieren und sich an einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm erfreuen.





Rückblick auf Seniorentage in Unna

Samstag 03. August 2019 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna

Foto © Jürgen Thoms - Schon auf der Bühne der Shantychor Unna e.V. Vorne: Moderatorin Claudia Keuchel, stellv. Bürgermeisterin Renate Nick, Seniorenbeauftragter Robin Rengers und der Vorsitzende des City Werberings Thomas Weber

Unternehmenslust, Tatendrang und Freude an neuem Wissen bestimmen das Bild des Älterwerdens sagte unsere stellvertretende Bürgermeisterin Renate Nick bei der offiziellen Eröffnung.

Samstag 04. August 2018 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna



Foto © Jürgen Thoms - Moderatorin Claudia Keuchel, stellv. Bürgermeisterin Renate Nick, Ausschussvorsitzende für Soziales und Senioren Gabriele Meyer, Ehrenvorsitzender im City-Werbering Hans-Peter Wigger und Seniorenbeauftragter Robin Rengers

Älter werden heißt leben. Nach wie vor fängt Alter nicht in dem Jahr an in dem man sich gerade befindet, so unsere stellv. Bürgermeisterin Renate Nick bei der Eröffnung des Seniorentages und der heutige Seniorentag ist wieder ein Beweis dafür, dass in Unna eine engagierte und gute Seniorenarbeit geleistet wird.

Samstag 05. August 2017 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna

Foto © Jürgen Thoms - Moderatorin Claudia Keuchel, stellv. Bürgermeisterin Renate Nick, Vorsitzender vom City-Werbering Thomas Weber und Seniorenbeauftragter der Kreisstadt Unna Robin Rengers

Die Unnaer Senioren ließen sich trotz Regen die gute Laune am 25. Seniorentag nicht vermiesen und waren, am Anfang etwas zögerlich, aber dann zahlreich gekommen.

Samstag, 06. August 2016 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna



Foto © Jürgen Thoms - Chorleiter Wolfgang Kühling und Shanty-Chor, Bürgermeister Werner Kolter, Thomas Weber vom City-Werbering e.V. und Moderatorin Claudia Keuchel

Unterhaltung und Informationen bunt gemixt. Es war an diesem sonnigen Tag richtig voll geworden auf dem Alten Markt in Unna als Bürgermeister Werner Kolter und Thomas Weber vom City-Werbering Unna e.V. den Seniorentag offiziell um 11:00 Uhr eröffneten.

Samstag 02. August 2014 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna

Foto © Jürgen Thoms - Renate Nick ( 1. stellvertretende Bürgermeisterin), Gabriele Meyer (Ausschuss für Soziales und Senioren), Dorothee Glaremin (Seniorenbeauftrage),

Wolfgang Leiendecker (City-Werberingvorsitzender) - Im Hintergrund bereitet sich der „Original Shanty-Chor“ auf den Auftritt vor

Fünf Stunden Unterhaltung, Musik und Informationen - Nicht nur für Senioren -

Es wurde schon etwas eng auf dem Alten Markt als pünktlich um 11:00 Uhr die 1. stellvertretende Bürgermeisterin unserer Kreisstadt Unna, Renate Nick, mit einem „Herzlichen Willkommen“ an diesem wunderschönen Sommermorgen den traditionell am ersten Samstag im August stattfindenden Seniorentag eröffnete.

Samstag 03. August 2013 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna

Foto © Jürgen Thoms - Tina York am 22. Seniorentag in Unna

Treffpunkt Spaß und gute Laune - Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Tina York. Der deutsche Schlagerstar präsentierte Hits der 60er und 70er Jahre. Neben den Klassikern „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten", und der „Liechtensteiner Polka" gab es so bekannte Nummern wie „Marmor, Stein und Eisen bricht", „Hinter den Kulissen von Paris", „Liebeskummer lohnt sich nicht", „Fahrende Musikanten" und viele mehr.

Samstag 04. August 2012 - Seniorentag in der Kreisstadt Unna

Foto © Jürgen Thoms - Durch den Seniorentag führte Ingeborg Wunderlich: Hier mit dem stellvertretenden Bürgermeister Werner Porzybot, der Seniorenbeauftragen Dorothee Glaremin und dem Vorsitzenden des City-Werberings Wolfgang Leiendecker

Der „Alte Markt“ in Unna gehörte nicht nur den Senioren - „Frohsinn, Ausgelassenheit, gute Laune und Informationen“.

