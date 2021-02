Winterwonderland in Unna

Im Februar ist der Winter, das was der Namen sagt, mit viel Schneefälle zu uns gekommen. Die weiße Pracht blieb liegen und hielt eine Woche lang. Viele hatten ihren Spaß im Schnee zu schlendern, aber für die Zug, Bus und Autofahrer war es nicht so gut. Die Räumungsdienste hatten viel zu tun und kamen nicht voran und so blieben viele Straßen voll mit Schnee liegen. Das erschwerte viele Passanten durch die Schneemasse zu laufen.

Die Gegend dagegen war so schön in der weißen Pracht und man fühlte sich, wie in einem Wonderland.