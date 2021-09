Ganz anders als tagsüber sieht der Unnaer Westfriedhof vom 10. bis 26. September abends aus. Phantasievoll leuchtet es bei den „Stadtlichtern“ zwischen Bäumen und Wegen. Besondere Aufmerksamkeit ziehen die Licht-Objekte auf sich. Sie sind die Ausstellungsstücke in der Open-Air-Licht-Galerie von world of lights.

Für die Unnaer Reinhard Hartleif und Wolfgang Flammersfeld (world of lights) ist es in Unna ein „Heimspiel“. Im Moment haben sie Hochsaison und bauen deutschlandweit ihre Illuminations-Szenarien auf. Im September zeigen sie „zuhause“, was aus Licht alles entstehen kann: Am Eingang beeindruckt ein über zehn Meter langer „Kristall“ aus beleuchteten Weidenzweigen. Aus einer Ecke schauen die Besucher mannshohe Gesichter an, die eine optische Täuschung hervorrufen. Auf der großen Wiese ist eine unwirkliche „Mondlandschaft“ entstanden, die Vollmond und Halbmond auf künstlerische Art und Weise vereint. „Wolken“ aus Drahtgeflecht schillern in Regenbogenfarben. Ein Arrangement aus geometrischen Figuren setzt in seiner Klarheit und Geradlinigkeit einen spannenden Akzent. In einem der hinteren Winkel tummeln sich „rote Spinnen“, die in Wirklichkeit innenbeleuchtete Lüftungsschläuche sind.

Relativ einfache Materialien wurden „zweckentfremdet“ und kreativ zum Bau von Licht-Objekten verwendet. So bekommt hier Lüftungsrohr, Polyethylen aus dem Schiffsbau oder industrielles Drahtgeflecht einer ganz neue, leuchtende Bestimmung. Manche der Lichtobjekte sind abstrakt und lassen viel Spielraum für Interpretation der Besucher.

Das Schlendern durch die altehrwürdigen Baumalleen, die mit Scheinwerfern eindrucksvoll in Szene gesetzt sind, ist sicherlich einer der emotionalsten Momente beim Besuch der Stadtlichter. Gern werden hier Fotos gemacht, weil die farbenreiche Kulisse geradezu dazu einlädt.

Videoprojektionen gehören inzwischen weltweit zum Status quo von Licht-Festivals. Auch auf dem Unnaer Westfriedhof werden surreale kurze Videoclips auf verschiedene Hintergründe projiziert.

Öffnungszeiten: Soonntag bis Donnerstag von 19 bis 22 Uhr, Freitag bis Samstag von 19 bis 23 Uhr. Veranstaltungsort: Westfriedhof Unna / Eingang über den Rio Reiser Weg – Platz der Kulturen. Mehr Infos: www.world-of-lights.de



Zum Schutz der Besuche gilt bei der Veranstaltung die Corona-3G-Regelung.