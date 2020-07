In enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Menden und der Gesundheitsbehörde ist es dem phono-forum gelungen für die Premiere des "Zeltdach Festival Menden" ein umfangreiches und coronakonformes Hygiene- und Infektionsschutzprogramm auszuarbeiten, welches ein hohes Maß an Sicherheit für Besucher, Künstler und Mitarbeiter gewährleistet.

Vom 20. bis 23 August wollen namhafte Künstler die Besucher mit Musik und Comedy unterhalten. Los geht es am Donnerstag, 20 Uhr, mit Bernd Stelters Programm „Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten“, Johann König präsentiert am Freitag, 20 Uhr, sein Virus-Special „Jubel, Trubel, Heiserkeit“, Comedypreisträger Özcan Cosar ist mit „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ am Samstag, 20 Uhr, zu Gast und die a cappella-Band "Basta" präsentiert am Sonntag, 18 Uhr, ihr aktuelles Album „In Farbe“.

Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, findet der Ticketvorverkauf exklusiv über www.phono-forum.de statt. Dabei werden die Namen der Zuschauer datenschutzkonform erfasst und den jeweiligen Zuschauern ein Sitzplatz nach dem Bestplatzprinzip zugeordnet. Weiterhin gelten die gängigen Hygienemaßnahmen wie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, außer auf dem eigenen Sitzplatz, die Steuerung der Besucherströme oder die Handdesinfektion an diversen Stellen.

Für das leibliche Wohl bietet Hasecker's Catering Service Online eine Vorabbestellung an. Nur diese vorbestellten Speisen und Getränke dürfen in das Gelände mitgenommen werden und die Ausgabe findet vor Ort statt.

Den Vorverkauf und weitere Infos finden Interessierte über www.phono-forum.de, Tel. 02373/5351.