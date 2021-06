Das Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna öffnet wieder seine Türen. Am kommenden Wochenende, 5. und 6. Juni, werden ab 11 Uhr wieder stündlich Führungen durch die Ausstellung angeboten.

Im Mittelpunkt der 60-minütigen, begleiteten Rundgänge steht die aktuelle Wechselausstellung "SWITCH II" in Kooperation mit der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBKsaar). Zentraler Punkt der Ausstellung, die 18 verschiedene Positionen umfasst, ist die Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit von Licht als Medium und Material.

2016 zeigte das Museum unter dem Ausstellungstitel "SWITCH" eine Auswahl von Werken, die im Atelier "Licht und Intermedia" an der HBKsaar entstanden sind. In den skulpturalen Installationen von "SWITCH II" wird hinterleuchtet, durchleuchtet, projiziert, selbst geleuchtet, zerstreut, gefiltert, gesplittet, wachsen gelassen, angeleuchtet, gesteuert und komponiert. Materialien werden ihren Kreisläufen des Bauens und Wegschmeißens entzogen. Die Konzepte reichen von Situationen des Schattentheaters, als Reminiszenz auf Platons Höhlengleichnis, bis zur radikalen Supersparlampe mit Meeresleuchttierchen in ausrangierten Glühbirnen.

Zeitfenster buchen

Unter www.lichtkunst-unna.de können Zeitfenstertickets für den jeweiligen Rundgang gebucht werden. Informationen zu aktuellen Besuchsmöglichkeiten des Museums im Rahmen der Corona-Richtlinien gibt es ebenfalls dort.