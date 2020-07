Nach 34 Jahren

und in der derzeitigen Corona-Krise ist Rita Weißenberg leise und mit vielen persönlichen Verabschiedungen ab 01. Juli 2020 in den Ruhestand gegangen.

Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken und hoffe, dass wir uns weiterhin in neuen Zusammenhängen begegnen, so Rita Weißenberg.

Aus der Serie: Zum Abschied von Rita Weißenberg in Corona-Zeiten

Viel bewegt und nachhaltige

Spuren hinterlassen

Als erste Frauenbeauftragte von Januar 1986 bis September1993 begann Rita Weißenberg ihren Weg in der Kreisstadt Unna. Der Aufbau des Zentrums für Internationale Lichtkunst, die Entwicklung, der Bau und die Gestaltung des Zentrums für Information und Bildung (zib) mit den von ihr verantworteten Einrichtungen Bibliothek, Volkshochschule und Lerntreff waren wichtige Meilensteine in ihrem Berufsleben.

Die Unterstützung des ehrenamtlichen/ bürgerschaftlichen Engagements und der engagierten und kreativen Zivilgesellschaft in dieser Stadt waren ihr ein besonderes Anliegen. Die zahlreichen Netzwerke, in denen sie mitarbeiten durfte, auf kommunaler, aber auch auf der regionalen und Landesebene, waren für sie eine Bereicherung.

Die Zusammenarbeit, insbesondere mit ihren Teams, hat hat ihr Freude bereitet und alle gemeinsam haben viel bewegt für den Bildungsstandort Unna. Jetzt gibt es Zeit, um Neues zu entdecken.

Als mein „Dankeschön“

an Rita Weißenberg habe ich aus meinen Berichten eine kleine Fotoserie zusammengestellt.