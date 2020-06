23. Juni 2010 bis 23. Juni 2020

Mit Beginn der Corona-Krise und den dazu erlassenen Richtlinien der verantwortlichen Entscheidungsträger war auch für mich plötzlich alles anders.

Als BürgerReporter „vor Ort“ konnte ich gerade noch meine drei letzten Beiträge vom 07. und 8. März mit über 300 Teilnehmern realisieren. Dann überschlugen sich die Meldungen

Abgesagt - Ausgefallen - Verschoben

Aus Angst vor dem Coronavirus und nach dem Runderlass der Landesregierung Nordrhein-Westfalen musste die Stadt Unna das Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe mit der Big Band der Bundeswehr am 12. März ganz kurzfristig am 11.März in der ausverkauften Stadthalle absagen.

Damit war es für mich klar, meine weiteren geplanten Termine: Die Ehrenamtsbörse und auch der Frauentagsempfang im Zentrum für Information und Bildung, die Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Unna in der Stadthalle Unna fallen im März aus. Und auch viele weitere Veranstaltungen und Aktivitäten müssen abgesagt oder verschoben werden.

So habe ich mir mein 10. Jahr als BürgerReporter

obwohl ich auch in die Jahre gekommen bin, etwas kürzer treten wollte, eigentlich nicht vorgestellt. Die Coronazeit ist noch lange nicht vorbei und um diese gut zu überstehen werde ich mich an die vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen und Hygienekonzepte halten und Eigenverantwortung übernehmen.

Ich werde auch weiterhin, wenn es für mich möglich ist, Berichte posten. Auch der Lokalkompass lebt von der Vielseitigkkeit „lokaler unterschiedlicher“ Berichte

Für mich gibt es diese Argumente

» Es sind die Begegnungen mit den sehr unterschiedlichen Menschen. Nicht die virtuellen Begegnungen hier im Netz, sondern die „vor Ort“ die ich zu meinen Berichten treffe.

» Es gibt unendlich viele sehr unterschiedliche Themen um über Ereignisse hier „vor Ort“ zu berichten.

» Es hält körperlich und geistig fit. Zu vielen meiner Berichte gehe ich zu Fuß, die Finger bleiben beim Tippen beweglich. Recherchieren, formulieren und textlich für Online-Leser gestalten. So halte ich meinen Geist fit fürs Alter.

» Ich fotografiere gerne. Es sind aber nicht unbedingt die Blumen. Menschen sind ein Schwerpunkt meiner Fotos. In meinen zahlreichen „Fotoshootings“ habe ich immer eine Zustimmung, auch zu Detailfotos bekommen, wenn ich den Verwendungszweck: Für mein Hobby Lokalkompass genannt habe.

» Ich bin seit 1994 Online, damals war AOL der bedeutende Anbieter, gut vernetzt und habe Leser weit über Unna hinaus und aus sehr unterschiedlichen Teilen nicht nur Deutschlands.