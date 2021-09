Unna. Beim Kreis gibt es mehr als nur die klassischen "Verwaltungs-Berufe". Dass hier beispielswiese auch Tierpfleger, Vermessungstechniker oder Fachinformatiker arbeiten, sorgte für Verblüffung bei zwei neunten Klassen der Peter-Weiss-Gesamtschule. Sie waren beim Azubi-Tag zu Gast im Kreishaus.

Initiiert wurde der Besuch von Matthias Müller, der bei der Wirtschaftsförderung (WFG) für den Bereich Nachwuchsförderung zuständig ist. Umgesetzt hatten den Tag Ausbildungsleiterin Diana von der Heyde zusammen mit zehn Auszubildenden. Sie stellten die vielfältigen Ausbildungsangebote des Kreises vor.

Von der Geomatikerin bis zum Bachelor of Laws beantwortet wurden Fragen wie: Was macht ein Verwaltungsfachangestellter den ganzen Tag? Welche Aufgaben nimmt ein Straßenwärter wahr und was macht eine Geomatikerin?

Auch für diejenigen, die das Abitur anstreben, wurden Einblicke in verschiedene duale Studiengänge, wie dem Bachelor of Laws oder Bachelor of Arts Soziale Arbeit gegeben. So hatten die Schüler Gelegenheit, aus erster Hand Eindrücke zu gewinnen und Fragen zu klären.

Wer sich über die Ausbildungsmöglichkeiten beim Kreis informieren will, kann das auf der Internetseite kreis-unna.de machen. Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsstart 2022 läuft noch bis Donnerstag, 30. September, Tierpfleger können sich bis Sonntag, 31. Oktober, bewerben.