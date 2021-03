Unna. In dieser Woche gibt es für Freunde der Lindenbrauerei Unna wieder einen Livestream, dieses Mal sogar ohne Eintritt: Felicitas Brandt stellt am Freitag 19. März, ab 20 Uhr, ihr neues Buch „Walk Through Hope“ vor.

Den Stream finden Interessierte unter: https://youtu.be/bn836hO7j_U



Veranstaltungsinformationen

Die für den heutigen Dienstag, 16. März, ab 20 Uhr geplante Veranstaltung "David Knopfler & Harry Bogdanovs" fällt ersatzlos aus!

fällt ersatzlos aus! Die für Samstag, 20. März, ab 20 Uhr geplante Veranstaltung "Goldplay" wird auf den 2. April verlegt