Blutspenden sind in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Umso mehr freut sich das Christliche Klinikum Unna über die große Resonanz unter den Mitarbeitenden auf den hausinternen Blutspende-Termin im CKU West.

60 Kollegen ließen sich "anzapfen", davon 20 zum ersten Mal in ihrem Leben. 34 Mitarbeitende waren Mehrfachspender, darunter auch zahlreiche, die sich nach Jahren der Pause wieder als Spender zur Verfügung stellten.

"Natürlich lief der Blutspendetermin des DRK-Blutspendedienstes West unter den strengen Hygieneschutzvorschriften ab.", so Bettina Szallies in der Presseinfo des CKU.

Eine weitere gute Nachricht: Die meisten Blutspender wollen so bald wie möglich wieder spenden.