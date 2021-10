Unna. Einige Haushalte sind vom Starkregenereignis im Juli besonders hart getroffen worden. Vor allem in den Ortsteilen Billmerich, Massen oder auch Königsborn gab es zahlreiche Schäden, die teilweise bei einigen Hauseigentümern mehrere zehntausend Euro betrugen.

Auf Einladung von Billmerichs Ortsvorsteher Bernhard Albers haben sich Bürgermeister Dirk Wigant und der erste Beigeordnete Jens Toschläger mit den Bewohnern am Montagnachmittag, 20. September, die Situation vor Ort angeschaut und hörten sich die Sorgen und Nöte der Bürger an.

Dirk Wigant, Jens Toschläger und Thomas Averbeck von der unteren Wasserbehörde stellten zusammen mit Ralf Tittel von den Stadtbetrieben vor Ort mehrere Lösungsmöglichkeiten vor.

In einer gemeinsamen Ausschusssitzung des Umweltausschusses, des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität und des Betriebsausschusses der Stadtbetriebe am Montag, 25. Oktober, ab 17 Uhr in der Stadthalle haben Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen zum Thema Hochwasserschutz zu stellen. Es können schon vorab Fragen an die Verwaltung unter feedback@stadt-unna.de geschickt werden.