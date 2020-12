Eine beruhigende Weihnachtsbotschaft der Weltgesundheitsorganisation an die Kinder.

Der Weihnachtsmann kann trotz der Corona-Pandemie um den Globus reisen, um seine Geschenke zu verteilen. Sie verstehe die Sorgen um den Weihnachtsmann, da dieser von „höherem Alter" sei, sagte die für die Bekämpfung der Pandemie zuständige WHO-Expertin Maria Van Kerkhove am Montag in Genf. Doch sei der Weihnachtsmann „immun" gegen das neuartige Virus.

Sie und ihre WHO-Kollegen hätten kurz mit dem Weihnachtsmann gesprochen - ihm und seiner Frau gehe es „sehr gut", sie seien derzeit „sehr beschäftigt", erzählte Van Kerkhove bei einem Pressebriefing.

Auch berichtete sie, dass die WHO von zahlreichen Regierungen erfahren habe, dass diese ihre wegen der Pandemie verhängten Einreise- und Quarantäneregeln speziell für den Weihnachtmann gelockert hätten. Dies bedeute, dass der Weihnachtsmann und seine fliegenden Rentiere durch den Luftraum ein- und ausreisen und den „Kindern Geschenke bringen" könnten, versicherte die WHO-Expertin, die selber zwei Söhne hat.