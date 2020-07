Wozu braucht man Strom? Und wo kommt dieser Strom überhaupt her? Wie wird dieser produziert? Fünf Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren haben jetzt an der Ferienspaßaktion des Bereiches Umwelt der Stadt Unna teilgenommen und sich dabei mit dem Thema Energie beschäftigt. Dabei standen vor allem die umweltfreundlichen Energiearten wie Wind-, Wasser- und Sonnenenergie auf dem Programm. Unter Anleitung des Auszubildenden Sven Kothenschulte (rechts) bastelten die Kinder begeistert kleine Solarmännchen. "Das ist eine tolle Ferienspaßaktion des städtischen Umweltamtes. So werden die Kinder schon früh an das Thema Sonnenenergie herangeführt", sagte der zuständige Beigeordnete Dirk Wigant (hinten links). Auch Umweltamtsleiter Rolf Böttger (Mitte) schaute den Kindern bei ihrem Feuereifer über die Schulte. Mit Draht, Holz und Papier wurde ein Männchen, welches sich am Ende mit Hilfe von Solarenergie bewegte.