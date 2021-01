UNNA. Auch in Zeiten von Corona sollten lieb gewonnene Gewohnheiten nicht ganz vergessen werden.Unter normalen Umständen besuchen die Kinder der KiTa Dürerstrasse die Senioren im Domizil am Hellweg im Frühling, um ihnen ein eingeübtes Theaterstück vorzuführen. Zu Nikolaus treffen sich dann alle, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, Gedichte aufzusagen und die gefüllten Stiefel vom Nikolaus abzuholen. Diese putzen die Kinder vorher immer fleißig in der KiTa und bringen sie dann zum Domizil. Dort kommt dann der Nikolaus und befüllt diese.

Dies alles konnte in dem letzten Jahr wegen Corona leider nicht stattfinden. Deshalb haben nun alle Kinder der KiTa tolle, farbenfrohe Glücks-Bilder für die Senioren gemalt (auch die Kinder die zur Zeit zu Hause sind wurden über den Email-Verteiler über die Aktion informiert und haben fleißig mitgemacht und gemalt).

Dieser große Stapel Bilder (etwa 80 Stück) wurde zusammen mit einem kleinen Anschreiben von Petra Sippel (KiTa Dürerstrasse) an Britta Kruse (Domizil am Hellweg) überreicht. Dort werden die Bilder mit ein paar persönlichen Worten an die Bewohner weitergeleitet.