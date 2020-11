Mahnung und Erinnerung zugleich

Unna. Vor 82 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, brannten auf Veranlassung des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland Synagogen, wurden Geschäfte jüdischer Besitzer zerstört, jüdische Bürger verhaftet, misshandelt und getötet.

Zur Erinnerung an diesen schrecklichen Tag und als Mahnung für die Zukunft, legten Bürgermeister Dirk Wigant am Denkmal für die jüdischen Opfer des Naziregimes in Unna (Beethovenring / Ecke Massener Straße) einen Gedenkkranz nieder. Begleitet wurde er dabei am Montagabend von Pfarrer i.R. Jürgen Düsberg vom Freundeskreis Jüdische Gemeinde Unna , und der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde «haKochaw», Alexandra Khariakova.