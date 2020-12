Kreisstadt Unna. Die Peter-Weiss-Gesamtschule meldet einen neuen Coronafall. Betroffen ist ein Schüler der Jahrgangsstufe 10. Die Schüler einer Klasse und aus drei Kursen des 10. Jahrgangs sowie eine Lehrkraft sind bis zum 23. Dezember in häuslicher Quarantäne. In dem vom 14. Dezember gemeldeten Coroanfall am PWG hat das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne bis zum 18. Dezember angeordnet.