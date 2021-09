Unna. Die Nutzung der Bürgerhalle des Rathauses ist seit einiger Zeit untersagt. Aufgrund der Schneelast im Februar waren einige Scheiben gerissen. Seit Montag, 27. September, hat nun die Reparatur des Glasdaches begonnen.

Aufgrund der Pandemie und Störungen bei den Lieferketten von Handwerk/Industrie kam es zu zeitlichen Verzögerungen trotz der frühzeitigen Beauftragung der Fachfirmen. Die benötigten Materialien wie Sicherheitsnetze, neue Glasscheiben und die technischen Gerätschaften sind nun vorhanden, so dass die Reparaturarbeiten beginnen können.

Die Sicherheitsnetze in der Bürgerhalle werden installiert. Diese Arbeiten werden rund eine Woche in Anspruch nehmen. Die Sicherheitsnetze dienen primär als Fangschutz für die Handwerker. Die Netze bieten jedoch keinen absoluten Schutz vor herabfallenden Glasscheiben bei der Demontage der Altverglasung. Daher bleibt das Betreten und die Nutzung der Bürgerhalle und der Brücken am Königsborner Tor weiterhin untersagt.

Am Mittwoch, 29. September, soll der Kran außerhalb des Rathauses an der Westseite aufgestellt werden, der dem Transport der Glasscheiben dient. Das Einsetzen der Scheiben wird zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen. Die Gesamtmaßnahme ist mit circa vier Wochen veranschlagt.