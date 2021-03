Unna. Wegen Baumhäckselarbeiten kommt es am Montag und Dienstag, 22. und 23. März, zu einer Sperrung der Straße Auf dem Siepen in Unna-Hemmerde.

Die Vollsperrung erfolgt zwischen dem Bahnübergang und Am Brauck. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Hemmerder Dorfstraße, den Westhemmerder Weg, den Hemmerder Weg, Zum Bröhl, die Westhemmerder Dorfstraße und über die Fröndenberger Straße (L881).