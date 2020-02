Tanzparty für die ganze Familie

Familienevent für das Wochenende gesucht? Kinder und Eltern können zusammen mit Elsa, Anna und Olaf in der Disko tanzen.

"ClubKids", eine Familiendisko, freut sich darauf, Kinder und Eltern amSonntag, 9. Februar, von 13 bis 19 Uhr in der Lindenbrauerei in Unna zu begrüßen. Die Eiskönigin Elsa und ihre Schwester Anna haben selbstverständlich wieder ihre Freunde, den Schneemann Olaf und den lieben Dino, mit dabei. Von 14 bis 16 Uhr haben die kleinen Diskofans die Möglichkeit, sich kostenlos schminken zu lassen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, was immer sich der kleine Gast vorstellt, wird professionell umgesetzt. Olaf der Schneemann, Anna und Elsa werden es in der Disko schneien lassen. Und die HipHop Kids Formation von der Dance Station Dortmund zeigt live auf der Bühne eine Street Dance – Hip Hop Performance. Im Anschluss gibt es für Klein und Groß einen Crashkurs, bei denen die kleinen und großen Gäste Basic Moves lernen und direkt auf der Tanzfläche umsetzen können.

Karten gibt es im Vorverkauf tagsüber in der Papeterie am Markt (Hertingerstr. 6) und abends ab 18 Uhr im Schalander der Lindenbrauerei, Rio-Reiser-Weg 1. Karten wird es aber auch noch an der Tageskasse geben. Zutritt für Kinder bis zu zwölf Jahren nur mit Erwachsenen.Erwachsene haben ohne Kinder keinen Zutritt.

Area1 für Kids bis 16 Jahren

In der großen Halle läuft das Beste aus den aktuellen Charts, die beliebtesten Tracks der 80er, 90er und House-Musik. Ab und zu taucht auch mal ein Titel aus den bekanntesten Disney- und Pixarfilmen auf.

Area2 für Kids bis 6 Jahren

In der kleinen Disko tanzen und singen die Mini ClubKids zu den aus dem Kindergarten und Fernsehen bekannten Mitmach- und Bewegungsliedern.

Natürlich gibt es zur Stärkung wieder frische Waffeln, leckere Muffins, heiße Würstchen und vieles mehr. Außerdem gibt es eine Chillout-Zone, in der die Kleinsten sich ausruhen können. Das Babymobil parkt gratis.